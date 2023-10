Jerv-profilen med knallhard melding: – Kan ikke være bekjent av det

LEVERMYR (Nettavisen): Den første økta med ny trener, og den nest siste før skjebnekampen borte mot Skeid er unnagjort for Erik Sandberg og Jerv-laget.

Sandstø forsvant ut døra med Jerv midt i Obos-haugen. Inn porten på Levermyr kom Eirik Kjønø og ledet sin første trening 3. august med en nyskreven 3,5 årskontrakt i baklomma. 84-dager senere fikk 32-åringen sparken. Etter 6 poeng på 12 kamper, og vondt hadde blitt til mye verre.

Les også Nettavisen kårer Obos-ligaens beste spillere – Vi hadde ikke forutsett dette selv. Målet var uttalt å rykke opp. Det kan jo straffe seg å gå ut så hårete vi gjorde, men jeg syns vi hadde godt nok lag til å klare det. Når det blir som nå, så er dette blitt en mental prøvelse, sier den tidligere U21-landslagsspilleren. headtopics.com

Skal snu detLars Bohinen ledet sin første økt som Jerv-trener torsdag. Sandberg og spillernes tredje sjef i år. Etter 0-2-tapet hjemme mot Kongsvinger forsvant Eirik Kjønø. Spillerne fremstår like overrasket som de fleste andre utenfor styrerommet i sist sesongs eliteserieklubb.

Les også Signerte for over tre år. Nå er Obos-treneren ferdig etter tre måneder: – Et mageplask Han var en av tre stoppere som rullerte på å bli drillet under torsdagens økt, der det defensive uten tvil var den røde tråden i økta til den nye treneren.– Det er tungt og man føler på et ekstra ansvar som forsvarsspiller. Det tror jeg alle vi bak der føler på. Samtidig skal man forsvare seg som et lag, men det har vært tungt. headtopics.com

