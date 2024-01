Jehovas vitner og staten møtes i retten

Dette skjedde for et drøyt år siden. Nå møtes Jehovas vitner og staten i tingretten. Påstanden fra Jehovas vitners advokater er at begge vedtak må kjennes ugyldig – for de «lider av feil faktum». Regjeringsadvokaten vil derimot fastholde at trossamfunnslovens krav om fri inn- og utmelding ikke er ivaretatt når medlemmer oppfordres til å unngå kontakt med tidligere medlemmer.

De vil også legge vekt på at flere sider ved Jehovas vitners eksklusjonspraksis innebærer «en krenkelse av barns rettigheter».Så lenge det bare var det myteomspunne Jehovas vitner som ble nektet tilskudd etter brudd på den tre år gamle trossamfunnsloven, trodde neppe andre trossamfunn at de kunne lide samme skjebne. Men rett før jul mistet et gammelt og helnorsk kirkesamfunn statstilskuddet. Dette vedtaket fra Statsforvalteren bør religiøse ledere lese nøye, både kristne, muslimske og andr





