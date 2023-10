Jegere fant død person i Rauma

– Vi har funnet en død person som vi har grunn til å tro er den savnede Amélie Michal Schenavsky, sier Roar Mordal Hilde, politistasjonssjef i Rauma og Vestnes til VG klokken 15.57 fredag.– Vi hadde ikke kommet til den delen av søketeigen enda, men hadde store ressurser ute. Jegerne meldte funnet inn til politiet rundt klokken 13 fredag, sier Hilde til VG.– Så langt spekulerer vi ikke i dette.

Vi frakter nå personen ned fra området for å sende henne til obduksjon.Politiet fikk mandag 23. oktober melding om at kvinnen ikke kom tilbake til Oslo som avtalt. Tirsdag startet politiet en leteaksjonen.Politi og mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har bidratt i søket, i tillegg er det blitt brukt helikopter og droner.– Vi har hatt et tyvetalls mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder.

