– Jeg vokste jo opp med å være den ukule

Nå har Mira Thiruchelvam laget noe helt nytt i enderekkehuset hjemme på Bønes.Allerede abonnent? Logg inn

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Innrømmer 71 grader nord-tabbeTVNorge beklager og tar grep.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TRONDERAVISA: – Jeg vil møte MASSE forskjellige folk, for da får jeg lært mest om meg sjølMari (16) har allerede bestemt seg.

Kilde: tronderavisa | Les mer ⮕

NETTAVISEN: – Jeg er ganske ukritisk til hva jeg spiser, men ett sted går grensa– Jeg tenkte at det ikke skal være mulig.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DN_NO: – Jeg ble lagt i koma med fentanyl. Da jeg våknet opp, var jeg narkoman– Jeg ble lagt i koma med fentanyl. Da jeg våknet opp, var jeg narkoman

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Jeg vil skrike ‘Fritt Palestina’Jeg har blitt helt nummen av krigen i Gaza. Jeg skjønner ikke hva jeg kan gjøre for dem. Jeg har meldt meg inn i Palestinakomiteen. Det er dritlett, o...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

VGNETT: Ariana Grande i sorg: Trommeslageren hennes er død– Jeg vil savne klemmene dine, skriver Grande etter at trommeslageren Aaron Spears (47) har gått bort.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕