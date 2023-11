– Jeg skulle ønske jeg hadde dette tilbudet da jeg var 12

Verktøyet kommer fra England, men er tilpasset norsk ungdom. Teknikkene som brukes, er blant annet hentet fra kognitiv adferdsterapi.Oppgaver og aktiviteter skal gjøre ungdommene tryggere på seg selv i møte med andre.Forskningen har vist at Ung Face It hjelper. Det hjelper ikke alle med alt, men mange får det bedre etter å ha prøvd programmet, sier Johanna Kling.

I august holdt Emma Stadaas foredrag for helsepersonell om syndromet hun er født med og hvordan hun har opplevd møtet med helsevesenet.I august holdt Emma Stadaas foredrag for helsepersonell om syndromet hun er født med og hvordan hun har opplevd møtet med helsevesenet.eldigvis har jeg blitt bedre tilFor et par år siden flyttet Emma fra Vestlandet til Østlandet. Her går hun på skole.Her er Emmas råd til andre som har et utseende som skiller seg ut.

