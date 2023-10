– Jeg kan ikke torturere kroppen slik

– Jeg kan fortelle mer i morgen hvis jeg leverGjennom drønnene fra bombene på Gazastripen sender palestinere ut talemeldinger om det som skjer. – Jeg kan fortelle mer i morgen hvis jeg lever, sier en av dem. Så blir det helt stille. Les mer ⮕

Aldersdiskriminering: Kan bli ekstra absurdJeg er 55 år, men føler meg i hodet som en 22-åring. Enda godt at jeg ikke er det, ettersom jeg da ikke hadde kommet inn på noen av utestedene jeg liker.

Vikings fall fortsetter: Mistet sølvplassen til Brann etter nytt tapBallen sang i stolpen like før slutt, men Viking tapte for tredje gang på sine fire siste kamper.

Man må forstå logistikk for å bli kvitt rushtidenes bilkøerDEBATT: At trafikkplanleggere har mye å lære av logistikken, det har jeg hevdet i noen tiår. Jeg har skrevet mange artikler om dette i både fagtidsskrifter og aviser. For jeg mener at trafikken kan sammenlignes med et logistikksystem i en fabrikk, med produksjon av forskjellige produkter.

Luis Diaz ikke med i Liverpools kamptropp etter foreldrenes kidnapping– Jeg vil bare ha pappaen min tilbake, sier Luis Diaz.

Kjent advokat innrømmer promillekjøring: – Alvorlig feilvurdering– Jeg kan ikke si dette på noen annen måte enn at det er noe jeg angrer bittert på, skriver Jon Wessel-Aas.