– Jeg kan fortelle mer i morgen hvis jeg lever

I Rafah sør på Gazastripen har det begynt å regne. Men mange har ikke lenger tak på husene sine. Elektrisiteten er også borte.

I ett av husene sitter palestineren Saadeddin S.H. Ziada. Han holder rundt kona og barna sine. Gjennom drønnene sender han Aftenposten en rekke talemeldinger for å fortelle om situasjonen, tre uker etter at de israelske luftangrepene startet.Hver dag står Ziada i lange køer. Seks-sju timer for å få tak i brød og rent vann. Han vet ingenting om morgendagen, om det er mat å få da.

– Dette er et folkemord. Det er etnisk rensing på Gazastripen utført av den israaleske hæren med støtte fra flere andre land, sier han. Det israelske militæret hevder de har truffet 450 Hamas-mål på Gazastripen siste døgnet. Det skriver den israelske hæren på Twitter/X. Samtidig trappes bakkeinvasjonen opp søndag. Det skal pågå harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker, ifølge den palestinske gruppens væpnede fløy. headtopics.com

Lørdag var innbyggerne på Gazastripen så å si avskåret fra kontakt med omverdenen da mobildekningen forsvant. På opptakene på meldingskanalenSøndag tar Saadeddin Ziada kontakt med Aftenposten igjen. Han og familien overlevde natten.

Nå står han i skjul bak huset, mens han sender flere beskrivelser fra grensebyen. Han vet fortsatt ikke om brødrene og de andre søstrene hans, som bor andre steder på Gazastripen, er døde eller i live. Han får ikke noe svar. headtopics.com

Hamas: Harde kamper på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Harde kamper mot den israelske hæren på GazastripenHamas-soldater er i harde kamper mot israelske styrker på Gazastripen, opplyser den palestinske gruppens væpnede fløy sent søndag ettermiddag. Les mer ⮕

Meldinger om harde kamper på GazastripenBåde Hamas og det israelske forsvaret melder søndag ettermiddag om kamper i Gazastripens nordlige områder. Les mer ⮕

Israel: Antall gisler på Gazastripen øker til 239I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Care har fått kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjenHjelpeorganisasjonen Care sier at de har kommet i kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjen. Både de ansatte og familiene deres er fortsatt i live. Les mer ⮕

FN bekymret for at den offentlige orden på Gazastripen vil bryte sammenIsrael fortsetter opptrappingen av offensiven mot Gazastripen. Imens har flere tusen desperate mennesker brutt seg inn i FNs nødhjelpslagre i enklaven for å få mat. Les mer ⮕