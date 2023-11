Jeg har blitt en del av en gruppe jeg ikke vil assosieres med

Det var dekkene som hadde skylden og den elendig plasserte fjellsiden bilen bestemte seg for å treffe der den skled sidelengs på blank is. Jeg kunne derfor risikere å bli fanget i en kjedekollisjon som ikke var min feil. Når politiet da dukker opp og ser sommerdekk på Volvoen, er «jeg skulle bare» neppe god nok forklaring til å beholde lappen.

Jeg måtte derfor gå for alternativ én. Det innebar at jeg først måtte ta en klein samtale med sjefen om at jeg hadde behov for hjemmekontor mandag kveld. Les også Heftig priskrig på nye biler: Her er fem elbil-kupp Selvransakelse førte til panikkDekksituasjonen ble ikke løst mandag. Det betyr at jeg faktisk måtte gå helt til jobb, snaut to kilometer, tirsdag morgen. Den tiden ga rom for refleksjon. Og det var da jeg innså det.

Husk å legge ved portrettfoto med bildekreditering, navn og tittel og lenker til forskning og artikler du henviser til.En anonym kollega, som heter Erik, har vært like dum som meg. Han skulle vise seg å bli en del av løsningen.

I stedet må jeg hente mine miljøvennlige piggdekk. Deretter får jeg selv gleden av å bytte dekk ute i kulden. Jeg kan ikke si annet enn at selvmedlidenheten var til å ta og føle på.Lover forbedringDet løser seg alltid for snille gutter til slutt. Men jeg har intet ønske om å gjenta denne fryktelige opplevelsen igjen. To døgn som fotgjenger er mer enn nok.

