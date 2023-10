– Jeg er ikke så spirituell, men jeg er veldig følsom for når bra ting skjer som ikke kan forutses, for eksempel da jeg kjørte lyd på showet til Julia Masli, kjæresten min, som også er komiker. Det var preget av improvisasjon og hva publikum gir, der Julia spør hva slags problemer de har og spinner rundt det.

Hun fortalte at hun mistet hele identiteten sin da hun ble mor, men også at det var det beste i livet hennes. Hun begynte å gråte i telefonen, sønnen begynte å gråte der han satt i salen, og så gråt alle. Da fortalte Julia at det var første gang våre mødre møttes, at de satt der sammen. Det ble enda mer rørende, og kontaktlinsen min falt ut på grunn av alle tårene.

