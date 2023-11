– Jeg er født med albinisme, og det er på en måte både det verste og beste som har hendt meg

Hun sitter på terrassen i leiligheten sin på Bislett i Oslo, og har bedt om å få sitte på den skyggefulle siden av bordet, siden solen skinner skarpt denne formiddagen. Hun er nemlig født med en form for albinisme som innebærer at hun i tillegg til å ha veldig lys hud, bare har fem prosent syn. Hun må passe seg ekstra godt for ikke å bli solbrent, øynene beskyttes av mørke solbriller med styrke.

Juryens begrunnelse: Nora Sulejmani er både et modig organisasjonsmenneske og en unik influenser, som gjennom flere kanaler jobber for å bedre rettighetene for synshemmede på flere områder. Etter at hun flyttet til Norge fra Nord-Makedonia som 16-åring, har hun vist et imponerende driv for å bidra til å skape et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

PolitikerNora Sulejmani sier at hun hadde en beskyttet og lykkelig barndom i Tetovo, og tenkte aldri på seg selv som annerledes. Men da hun begynte i første klasse på barneskolen, skjønte hun plutselig at de andre barna så annerledes på henne. De hadde aldri sett et barn med så lys hud og lyst hår før, og lurte på om hun var adoptert. Noen plaget henne, kalte henne stygge ting.

– Det skjedde også at elever farget håret mitt med tusj, uten at jeg så det. Det var veldig irriterende. Men det verste var egentlig den generelle utfrysingen. Jeg måtte komme til Norge før jeg fikk oppleve å få en bestevenn, og ha bursdagsselskap med venner, forteller hun.

