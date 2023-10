«Jedi-ridder» i Bergen frastjålet lyssverd

En mann utkledd som en jedi fra Star Wars-universet, ble frastjålet sitt lyssverd i Bergen før midnatt.

I første halvår av 2023 ble det gjort 102 beslag av legemiddelet, en økning på 29 prosent sammenlignet med 2019, melder P4 nyhetene fredag. – Tar du en høyere dose med Ketamin så kan du være en fare for deg selv ved at du blir ustø og kan falle å slå deg, sier Hollmann videre.Det er snakk om en delvis måneformørkelse, da en liten del nederst på måneskiven vil ligge i skyggen fra jorda. Dette er den eneste måneformørkelsen vi vil kunne observere i Norge i år.

Neste gang man kan observere en formørkelse fra Norge blir 8. april 2024. Da vil en liten, delvis solformørkelse kunne observeres på Svalbard.Flere av EUs toppledere møtes fredag i Brussel for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel. headtopics.com

Selv om EU-lederne kommer til enighet om en humanitære pause og er samstemte i sin fordømmelse av terrorangrepet til Hamas, så er det fremdeles flere delte meninger på hvilket felles signal unionen skal sende til omverdenen når det kommer til krisen på Gazastripen.

På ett år frem til andre kvartal i år har andelen personkunder med kraft til spotpris steget fra 75 prosent til 92 prosent, skriver Dette har ført til at det nå er svært få selskaper igjen som tilbyr fastpris, og analytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics sier til Aftenposten at det er strømstøtten som har fjernet motivet for å sikre seg. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Gassrørledningen: Deler bilder av nytt sporTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Skuespiller Richard Roundtree er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Israel sier de har angrepet Hamas-tunnelerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

7000 i fare for å dø på Gazas sykehusTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Oslos byråd: Hallstein Bjercke (V) ny finansbyråd og Saliba Andreas Korkunc (H) helsebyrådTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Truer med NRK-boikott – kanalen skal vurdere klageneTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕