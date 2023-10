Jan Thomas: - En «wake-up call»

Den siste tida har det vært turbulent for TV-personlighet og kjendisstylist Jan Thomas (56). Etter å ha fjernet en svulst på venstre siden av brystet, venter han nå i spenning på prøvesvarene for om den er god- eller ondartet.. Kulen i brystet oppdaget han i mars i år, og smertene og ømheten førte til at han tok turen til sykehuset. Tanken om kreft streifet ham ikke, men Jan Thomas ville likevel være på den sikre siden..

Måtte forberede seg mentaltTil tross for en usikker framtid beholder Jan Thomas en positiv innstilling til livet.. - Jeg har ikke et snev av depresjon i meg. Jeg sier det med et glimt i øyet: Jeg har levd et godt liv, forteller han overfor Dagbladet.. I etterkant av inngrepet fikk han beskjed av legen om at han ikke kan trene som normalt de neste fire ukene.

Flyktninghjelpens Jan Egeland: - Frykter det versteJan Egeland er nær kollega med flere av medarbeiderne i Flyktninghjelpen som de ikke lenger får kontakt med på Gazastripen. Nå er de på flukt for sitt eget liv, forteller han til Dagbladet. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕

Sky Sports: Frustrert Arsenal-spiller gjør seg klar for exitDet er tydeligvis ikke bare skader Thomas Partey sliter med. Etter at Declan Rice entret scenen på Emirates ble 30-åringen sendt på høyreback. Les mer ⮕

Forhåndstipsene er gjort til skammeKlubben lå med brukket rygg og fryktet konkurs. Nå hylles snuoperasjonen av TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland. Les mer ⮕

Beate-Catrin-saken: – Bør etterforskes på nyttVESTERÅLEN (VG) Privatetterforsker Jan Arnt Skjolde og advokat Arvid Sjødin mener politiet bør etterforske på nytt hvordan Beate-Catrin Antonsen (38) fikk en alvorlig skade i leveren. Les mer ⮕

Jakter to spillere som har hamret inn 20 seriemål så langt i sesongenThomas Frank har merket fraværet av klubbens toppscorer Ivan Toney. Bare seks poeng over nedrykksstreken er uvant kost for Brentford-manageren etter at dansken ledet klubben til opprykk i 2021. Les mer ⮕