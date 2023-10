Jamie Dimon selger J.P. Morgan-aksjer for 140 millioner dollar

Aksjene Dimon skal selge unna har en verdi på rundt 140 millioner dollar, regnet etter dagens aksjekurs. Det tilsvarer rundt 1,5 milliarder kroner.

Aksjene som skal selges er bare en del av Dimon-familiens J.P. Morgan-aksjer. Etter nedsalget vil beholdningen deres være på 7,6 millioner aksjer.Dimon begrunner aksjesalget med «finansiell diversifisering og skatteplanlegging».Salget skaper spekulasjoner om hvor lenge Dimon vil bli sittende som J.P. Morgan-sjef. Han er i dag den lengstsittende banksjefen på Wall Street.

Dimon, som nå er 67 år, har jobbet i banken siden 2004. Da ble Bank One, som Dimon da ledet, kjøpt opp av J.P. Morgan. Året etter ble Dimon utnevnt som ny J.P. Morgan-sjef.Banken har lenge reklamert med at deres sjef, Dimon, aldri har solgt en eneste aksje i selskapet. headtopics.com

