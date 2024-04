Jadon Sancho ser ikke noe problem med å "pisse på" Bayern etter seier i Der Klassiker

Summen er 85 millioner euro. Dette endte United med å betale i 2021 etter minst ett år med dragkamp og forhandlinger med Borussia Dortmund. Jadon Sancho fant endelig veien til Old Trafford, men la igjen noe i Bundesliga. Man United-supporterne har sett lite til det gnistrende angrepstalentent i Premier League, da blir det ekstra surt å se Jadon Sancho begynne å levere på utleie hos gamleklubben. Det store spørsmålet er hva som skjer videre, Dortmund forhandler igjen «uten hansker».

Manchester United trenger å begrense tapet på 85 millioner euro-investeringen, men kan heller ikke forsvare å lønne spilleren, som fortsatt ikke har fått sitt gjennombrudd, 300 000 pund i ukelønn. Ifølgehar Borussia Dortmund bestemt seg for å re-signere Sancho etter flere sterke prestasjoner, men tilbakemeldingen kommer neppe til å skape hurra-stemning hos Ratcliffe og gjenge

