Våre nordiske naboland, og flere andre land, har skattefradrag for husholdningstjenester. Et slikt fradrag har flere positive sider.

For det første kan fradraget redusere insentivet til svart arbeid og kan medføre en holdningsendring: Handle hvitt bør bli grei skuring, mens svart arbeid er bånn i bøtta. Svart arbeid er et stort samfunnsproblem og erfaringer fra utlandet viser at fradrag vil redusere svarte rengjøringstjenester. Se blant annetFor det andre kan et skattefradrag gjøre det lettere for arbeidstakere med lav formalkompetanse å komme inn i det formelle arbeidsmarkedet. For tilbyderne av tjenestene er det en fordel om vedkommende opparbeider seg rettigheter til trygd, sykepenger og pensjon.

For det tredje kan et slikt fradrag gjøre det lettere å kombinere karriere og omsorgsoppgaver. Det er et uttalt ønske at innbyggerne i Norge bør får flere barn – fruktbarhetstallet har sunket kraftig i Norge. Videre er det en uttalt målsetning at begge foreldre bør delta i yrkeslivet, samt at yrkesutøvere bør gå fra deltidsfelle til heltidskultur. headtopics.com

Regjeringen vil at flere eldre skal bo hjemme og et fradrag kan bidra positivt til det. Fradrag kan også ha betydning for de pårørende. Det er en kjensgjerning at kvinner er kraftig overrepresentert i pårørendearbeid.Særlig fordi skattefradrag for husholdningsnære tjenester kan ha positive effekter på arbeidstilbudet både for de som leverer tjenesten og de som kjøper dem.

