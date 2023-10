Ivanka Trump må vitne i bedragerisaken mot faren

Ivanka Trump må vitne i den sivile bedragerisaken mot sin far Donald Trump, brødrene og Trump-organisasjonen. Beslutningen fra dommer Arthur Engoron kom fredag, flere uker etter oppstarten av den sivile rettssaken mot den tidligere presidenten, sønnene Donald junior og Eric, og familiebedriften Trump Organization. - Hun har klart benyttet seg av fordelen ved å drive forretningsvirksomhet i New York, sa Engoron fredag.

Han sa at Ivanka Trump ikke skal vitne før 1. november, slik at advokatene hennes har tid på seg til å levere inn en eventuell anke. Påtalemyndigheten argumenterte med at Ivanka Trump, som i sin tid var visepresident i familiebedriften, sitter på relevante opplysninger i saken. Engoron stilte seg på påtalemyndighetens side.

