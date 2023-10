Italiensk kvinne vant rettssak mot voksne sønner – nå må de flytte hjemmefra

I et land som Norge hvor unge flytter ut før de er fylt 20 år, drømmer foreldre seg kanskje tilbake til tiden hvor barna var hjemme.

hadde moren blitt lei av å måtte ta seg av dem og irritert over at de ikke bidro til verken husholdningsutgifter, husstell eller gjøremål., ved flere anledninger å overbevise dem om å finne seg et eget sted å bo, men etter at disse forsøkene mislykkes, tok hun saken til retten.

I sin kjennelse ga Caterbi mennene frist til 18. desember om å flytte ut. I utgangspunktet ville mennene ha rett til å bli forsørget av foreldrene fordi de bor hjemme, men fordi de er over 40 år gamle var dette ikke lenger gjeldende.Å nekte å flytte hjemmefra når man er oppe i 40-årene og derfor bli trukket til retten av mamma er kanskje bemerkelsesverdig, men å bo hjemme som voksen er ikke uvanlig i Italia. headtopics.com

– De normative forventningene er annerledes. I de nordiske landene legger man mer vekt på selvstendighet og det er fullt akseptert å bo alene eller i samboerskap. I Sør-Europa var flyttingen hjemmefra mye lengre knyttet til giftermål. Det har endret seg i det siste, men fortsatt er det mye vanligere og akseptert å bo lengre med foreldrene, sier Lars Dommermuth, forsker hos SSB.

En deltidsmusiker på 35 år hevdet at inntekten hans ikke var nok til å leve av. Inntekten var på 20.000 euro (rundt 220.000 NOK i 2020). Han mente derfor at han trengte penger fra foreldrene sine. Italias høyesterett avviste anken med en avgjørelse om at unge voksne ikke har automatisk rett til økonomisk støtte fra foreldrene.– De nordiske landene er kjent for at folk flytter tidlig hjemmefra og forholdsvis få unge voksne bor sammen med sine foreldre. headtopics.com

