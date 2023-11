Italias statsminister lurt av russiske trickstere i Ukraina-telefonsamtale

Italias statsminister Giorgia Meloni ble nylig lurt i en felle av de to russiske tricksterne Vladimir Kuznetsov og Aleksej Stoljarov, bedre kjent som Vovan og Lexov. I en telefonsamtale der en av dem utga seg for å være en afrikansk statsleder, erklærte Meloni at det har bredt seg en «internasjonal trøtthet» knyttet til krigen i Ukraina. Selv om hun seinere rygget tilbake på uttalelsen, må det ha vært som søt musikk i Vladimir Putins ører.

Det er jo nettopp dette han har satset på: At støtten til ukrainernes forsvarskamp gradvis vil smuldre opp slik at Russland lykkes i å knuse den ukrainske motstanden. Kombinert med presset fra ytre høyre i land som USA, Slovakia og Ungarn, kan Melonis utsagn leses som et tegn på håp. Et håp for fascismen i vår tid.om Putin-regimet og dagens Russland, er krigstrøttheten ikke gjensidi

:

