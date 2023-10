IT-skandalen vokser. Snart kan landets fjerde største sykehus gå tom for penger.

St. Olavs hospital har vært i unntakstilstand det siste året. Datasystemet som skulle gjøre alt mye bedre er blitt et mareritt for pasienter og ansatte.Det er den tørre, men dramatiske formuleringen fra ledelsen ved St. Olavs hospital i Trondheim i de siste styredokumentene.

Bare siden mai i år har sykehusets anslag for 2023-resultatet blitt nær en kvart milliard kroner dårligere. Årsaken er journalsystemet Helseplattformen. Det skal etter planen innføres på alle sykehus og i alle kommuner i Midt-Norge.

De 11.000 ansatte på St. Olavs hospital tok det i bruk i november 2022. Etter en kort innføringsperiode på noen uker hadde sykehusets ledelse lagt til grunn at de ville kunne drive som normalt. Det siste året har vært en jevn strøm av bekymringsmeldinger, feil, avvik, mangler, brudd på pasientsikkerheten, utsettelser og enorme kostnadsøkninger og ekstrautgifter.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder. Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022. I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale. Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS.

Siden innføringen i fjor har de dårlige nyhetene stått i kø. Videre innføring på andre sykehus i Midt-Norge er utsatt. Og utsatt igjen. Fastlegene har sagt at de ikke er aktuelt for dem å bli med. Mange kommuner sitter på gjerdet.Til tross for mange nyansettelser de siste året vurderes den totale oppgavemengden som «ikke gjennomførbar».

