İsrail, Gazze'ye karşı saldırıları genişletiyor

Ifølge det israelske militæret utvider Israel nå angrepene både på bakken og fra luften. Det rapporteres om voldsomme eksplosjoner på Gazastripen fredag kveld og natt til lørdag., melder at de er i kamp med israelske bakkestyrker nord på Gaza.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene ifølge nyhetsbyrået AFP.Israel bekrefter at de har soldater inne på Gazastripen natt til lørdag.

– Våre soldater operer inne på Gazastripen, som de gjorde i går, sier talsperson Nir Dinar i det israelske militæret (IDF).Ekspert om Israels Gaza-raid:Samtidig som det meldes om økt intensitet på bakken, sier flere hjelpeorganisasjoner at de ikke får kontakt med sine folk inne i Gaza, etter at det ble meldt om tilnærmet kollaps i nettverkstilkoblingen. headtopics.com

– Gaza har mistet kontakt med verden utenfor samtidig som det kommer meldinger om intensivering av bombeangrepene, skriver Lynn Hastings, som er nødhjelpskoordinator for FN, på X, tidligere Twitter. Blant organisasjonene som melder at de ikke får kontakt med flere av sine folk inne i Gaza er Palestinas Røde Halvmåne, Amnesty International, Redd Barna og Leger uten grenser, skriver– Dette betyr det at det vil bli enda vanskeligere å få viktig informasjon og beviser for menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser som begås mot sivile palestinere i Gaza, og å høre direkte fra de som opplever dette, sier menneskerettighetsgruppen Amnesty International i...

– Vi kan også vente store tapstall, antagelig på begge sider, men særlig på palestinsk side. Flertallet der er ikke stridende og har heller ikke noe å hverken kjempe eller beskytte seg med, sa hun.

