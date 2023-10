İsrail, Gazze'ye karşı operasyonlarını genişletiyor

– I tillegg til angrepene som er utført de siste dagene, utvider bakkestyrkene sine operasjoner i kveld, sier talsperson Daniel Hagari i Det israelske militæret (IDF), ifølge Reuters.– Når dette er over, vil Gaza være veldig annerledes, sier Mark Regev, en av statsminister Netanyahus rådgivere.

Hamas melder senere fredag kveld at de er i kamp med israelske bakkestyrker nord på Gaza, skriver nyhetsbyrået AFP. – Oppgaven vil være spesifikk til å nå Hamas-mål, ta kontroll over deres eiendeler og ødelegge både ledere og de som utfører angrepene, sa det israelske forsvarets talsperson ti– Vi har drept flere titalls Hamas-ledere. Vi vet flere fortsatt gjemmer seg, men vi er sikre på at vi nå har god etterretning. Dette er en terrororganisasjon som gjemmer seg der sivile oppholder seg.

– Men en bakkeinvasjon handler uansett neppe om å gå inn for å berge gislene. Hadde gislene vært førsteprioritet, ville denne krigen sett ganske annerledes ut, sier Heian-Engdal. – Det betyr antagelig også at helt livsnødvendig humanitær hjelp vil ta enda lengre tid å få inn, som igjen betyr at risiko for også å dø av mindre og ikke-krigsrelaterte skader og sykdommer øker. headtopics.com

Hamas bekrefter at de har avfyrt raketter tilbake mot Israel som svar på angrepene. Samtidig ber de verdenssamfunnet og arabiske land om å «handle umiddelbart».Flere palestinske mobiloperatører melder at det hverken er telefon- eller internettdekning for de over to millioner innbyggerne i Gaza.

Les mer:

vgnett »

Hamas' silahlı kanadı Gazze Şeridi'nde İsrail kara birliklerine karşı savaşıyorEzzedine al-Qassam tugaylarından yapılan bir açıklamada, Beit Hanoun ve Bureij'de İsrail kara birliklerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Les mer ⮕

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırıyorİsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını duyurdu. FN üye ülkelerinin ezici çoğunluğu, acil bir insani ateşkes talep eden bir kararı kabul etti. Les mer ⮕

İsrail, Gazze'deki tünelleri durdurmak için 'svampebomber' kullanıyorİsrail ordusu, Gazze sınırındaki gizli tünelleri durdurmak için 'svampebomber' adı verilen yeni bir silah kullanıyor. Bu kimyasal bombalar, tünel çıkışlarını kapatmak için kullanılıyor ve Hamas'ın Gazze'yi savunmasında İsrail'e karşı bir sürpriz faktörü sağlıyor. Les mer ⮕

Norveç, FN'nin ateşkes çağrısını reddediyorNorveç, İsrail'in Hamas'ı Naziler ve IŞİD gibi ortadan kaldırmak istediğini belirterek BM Genel Kurulu'nun ateşkes çağrısını reddetti. 120 ülkenin desteğiyle alınan Gazze karar tasarısı bağlayıcı olmadı. Hamas'ın silahlı kanadı, Cebeliya ve Beyt Hanun'da İsrail kara birlikleriyle çatıştığını açıkladı. Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkeler çekimser oy kullandı. Les mer ⮕

Norveç Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumu ciddi olarak değerlendiriyorNorveç Dışişleri Bakanı, Cuma günü Brüksel'de, AB ile Filistin bölgelerine yardım konusunu görüşmek için bulundu. AB üye ülkeleri, Gazze'ye yardım götürebilmek için 'insani mola ve koridorlar' talep etmeyi kabul etti. Les mer ⮕

FN, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkesi destekliyorFN Genel Kurulu, 120 ülkenin desteğiyle Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkesi destekleyen bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti. İsrail, Hamas'ın adının geçmemesi nedeniyle kararı reddetti. Les mer ⮕