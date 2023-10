İsrail, Gazze'deki tünelleri durdurmak için 'svampebomber' kullanıyor

UNDER BAKKEN: Israelske soldater inne i en tunnel oppdaget i grenseområdene ved Gaza i oktober 2013. Det massive tunnelnettverket er fremdeles i bruk, og ingen vet helt hvor langt det strekker seg. Foto: AP Photo/Tsafrir Abayov, File)I de hemmelige tunnelene under Gaza, forflytter Hamas styrker, gisler, våpen og mat. Det er også her de legger planer og bygger bomber.

Avisen omtaler det de kaller «svampebomber»: disse eksploderer i skum som utvider seg seg ekstremt raskt, før stoffet deretter blir svært hardt. Hamas-krigere viste i 2014 frem innsiden av en tunnel for nyhetsbyrået Reuters' fotograf. Foto: REUTERS/Mohammed SalemDet israelske forsvaret skal ha trent i et simulert tunnelsystem på en av sine egne militærbaser ikke langt fra grensen til Gaza. Under øving med det nye stoffet, skal flere soldater ha skadet synet., som gir Hamas en unik overraskelsesfaktor i sitt forsvar av Gaza.

På denne måten er det omfattende tunnelsystemet med kallenavnet «Gazas metro» et viktig militærstrategisk kort i Hamas' erme. I fredstid brukes tunnelene i områdene sør på Gazastripen dessuten til smugling av varer fra Egypt. På denne måten slipper man å ta varene over Rafah-grenseovergangen over bakken.Det er uklart om dette utgjør den lenge ventede bakkeinvasjonen Israel har vært åpne om at de planlegger. headtopics.com

Om tunnelene er et stort problem for IDF, utgjør de samtidig kun en av flere potensielle kjepper i det israelske krigsmaskineriets hjul: – Hamas vil forsøke å forsvare seg med nærkamp, sterke bygninger bygd av betong og stål og snikskyttere, skriver amerikanskeAlt dette kommer i tillegg til utfordringene som oppstår under krig i et område med mange sivile.

