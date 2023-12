Israelske soldater publiserer kontroversielle videoer på sosiale medier

En israelsk soldat som danser med et israelsk flagg i en ruinhaug. En gjeng kvinnelige og mannlige soldater som har funnet et plastikk-skjelett og leker smilende med det – til ære for fotografen. En soldat som står i en ruinhaug nær en strand og forteller hvor vakkert det er, mens en annen spiser potetgull. Soldater som leker og sykler rundt i ruinene av det som en gang var et boligkvarter. Videosnutter som dette har gått sin seiersgang på TikTok og andre sosiale medier den siste tida.

Den israelske hærledelsen sier de vil gjøre noe med slike avskyelige krumspring fra enkelte soldater, men nye videoer dukker stadig opp. Galgenhumor i krig er intet uvanlig, og slike ting som dette ville nok også ha blitt dokumentert i mange andre tidligere kriger dersom sosiale medier hadde eksistert. Men det ligger flere bakenforliggende årsaker til det som nå publiseres. Dehumanisering av fienden Hamas etter terroraksjonen i det sørvestlige Israel 7. oktobe





