Israelske bakkestyrker utførte raid på Gazastripen

Israelske bakkestyrker med støtte fra jagerfly, helikoptre og droner utførte raid på beleirede Gazastripen natt til fredag, ifølge det israelske militæret (IDF).

Det er ikke kjent om noen ble skadd eller drept i angrepene, og det israelske militæret melder ikke om personskader. Alle styrkene forlot Gazastripen igjen, skriver de videre. Philippe Lazzarini i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA sier at det trengs en uavbrutt flyt av bistand til Gaza etter tre uker med massiv israelsk bombing som har utløst en humanitær krise.

Hvis dette stemmer, så har Israel i så fall ikke gjort alvor av sin trussel om å nekte FN-ansatte visum til landet. Kort tid etterpå kommenterer den egyptiske hæren en annen hendelse i Taba, innerst i Akababukten ved grensen til Israel. headtopics.com

Siden krigen mellom Hamas og Israel startet for snart tre uker siden, har det vært frykt for at den kan spre seg til å bli regional. En fersk undersøkelse publisert fredag morgen viser en klar nedgang i antallet av israelere som ønsker at Det israelske forsvaret (IDF) skal gjennomføre en bakkeinvasjon på Gazastripen på nåværende tidspunkt.

Det skriver IDF i et innlegg på Telegram, og hevder de har tatt ut dusinvis av mål tilknyttet Hamas-organisasjonen. Flere av EUs toppledere møtes fredag i Brussel for å diskutere den pågående konflikten i Midtøsten mellom Hamas og Israel. headtopics.com

