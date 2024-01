Israelske bakkestyrker møter hard motstand på Gazastripen

Israelske bakkestyrker rullet inn på Gazastripen i slutten av oktober, men har ifølge analytikere møtt hardere motstand enn forventet. Tre måneder har gått siden Hamas angrep Israel og israelske bomber begynte å falle over Gazastripen, som nå opplever en humanitær katastrofe uten sidestykke. Hamas-angrepet 7. oktober, mot det som var ansett for å være et nærmest ugjennomtrengelig israelsk forsvarsverk, sjokkerte en hel verden.

1162 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 33 barn. Hvor mange som ble drept av Hamas-soldater, og hvor mange liv som gikk tapt da israelske stridsvogner og kamphelikoptre ble satt inn mot angriperne, er ikke fastslått. En liten palestinsk jente får behandling på gulvet til det overfylte Nasser-sykehuset i Khan Younis etter å ha blitt såret i et israelsk angrep lørda





vgnett » / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Minst 22.722 palestinere drept i israelske angrep på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Israel sier de har funnet et av Hamas-lederens skjulesteder på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Hamas: 22.000 drept på Gazastripen og 9000 savnet i ruineneI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Israel: Over 100 mål angrepet på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Flere svensker drept på Gazastripen, ifølge svensk UDTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Stadig flere palestinere blir varig lemlestet i israelske angrepMinst 21.000 palestinere er drept og 55.000 er såret i de israelske angrepene mot Gaza. Stadig flere av de sårede har måttet amputere armer eller bein.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »