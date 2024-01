Israels statsminister sier nei til opprettelsen av en palestinsk stat

– Jeg vil ikke kompromisse på full israelsk sikkerhetskontroll over hele hele området vest for Jordan – og dette er i strid med en palestinsk stat, skriver han. Dermed går han tilsynelatende langt i å gå ut mot presset fra USA, EU og arabiske naboland om at det må på plass en tostatsløsning for Israel og Palestina etter den blodige krigen på Gazastripen. Palestina, altså okkuperte Vestbredden og Gazastripen, ligger i likhet med israelsk territorium, vest for Jordan.

Den ferske uttalelsen fra statsministeren kommer bare dager etter at han sa at han hadde informert USA om at han sier nei til opprettelsen av en palestinsk stat. USA, som er Israels næreste allierte, og deres president Joe Biden holder imidlertid fast på kravet om en tostatsløsning, altså at palestinerne har rett til selvbestemmels





