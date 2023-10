Israels bakkestyrker til angrep kort unna datterens tilfluktssted:

– Vi er så redde. Vi har forsøkt å få tak i dem, men hverken Lana eller noen andre svarer. Hverken på telefon eller over internett.

De dro dit på ferie fra Egypt, og havnet mitt i det som er de hardeste angrepene på Gaza på lang tid. John Kirby, sikkerhetsrådgiver ved Det hvite hus i USA, sier fredag kveld at USA «ikke trekker noen rød linje for Israel», skriver. Kirby sier at det er opp til Israels å svare på spørsmål om «hvor fornuftig planleggingen har vært og på effektiviteten av utføringen.

FORTVILET: Abed Ghazal hadde rødsprengte øyne og kjempet mot tårene da VG møtte ham 15. oktober, en drøy uke etter Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Han er fortsatt svært fortvilet over situasjonen til datter og barnebarn som sitter fast i Gaza.Omkring sekstiden i ettermiddag forsvant telefon- og internettdekningen i hele Gaza. headtopics.com

ØKER ANGREPENE: Fredag kveld bombes det kraftig flere steder i Gaza. Bildet viser en eksplosjon etter et israelsk luftangrep nord på den åtte kilometer brede landstripen.– Heldigvis bombes det ikke akkurat der de bor. Da jeg snakket med henne i går hørte jeg lydene av bomber og smell.

– Hun forteller at alt de gjør, er å vente. De kan ikke gå mer enn noen meter ut av huset. De mangler brød og de er mange som bor i samme hus. De bare venter og venter.Marte Heian-Engdal ved Senter for internasjonal konfliktløsning, NOREF, sier til VG at det å kutte telefon- og internettkontakt mest sannsynlig er et tegn på at bakkeinvasjonen nærmer seg. headtopics.com

