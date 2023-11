Israels ambassade i Norge: – Truslene mot oss har økt markant

Oslo politidistrikt ønsker ikke å uttale seg om hvilke tiltak de har iverksatt, men stabssjef Harald Nilssen sier til Nettavisen: Jødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, meldte Det Mosaiske Trossamfund (DMT) mandag. Israels ambassadør til Norge, Avraham Nir-Feldklein, reagerer på at norske jøder blir utsatt for målrettede trusler, angrep og hærverk på grunn av krigen mellom Hamas og Israel.

– Enhver person som har et problem med Israel bør ta det opp med Israel. De bør ikke la det gå utover sine norske medmennesker. Norske jøder er like norske som andre – og like norske som de kristne, muslimer og hinduer i dette landet. Dette er nordmenn. De har ingenting med Israel å gjøre, sier ambassadøren.

– Har de gitt deg tallene etter at de var der, eller får de tallene fra det såkalte helsedepartementet, kontrollert av Hamas? spør Kotlyar-Gal tilbake. – Først og fremst har vi stor respekt for det Redd Barna gjør. Noe av det viktigste vi respekterer at de gjør i disse dager, er også å erkjenne og gi uttrykk for behovet for å løslate de mer enn 240 sivile gislene som ble tatt av Hamas for mer enn tre uker siden, sier Kotlyar-Gal.

– Så når du spør om ofre, bør du legge ansvaret, og du bør legge skylden, på Hamas for å føre denne krigen og for å ha brukt sitt eget folk som menneskelige skjold mens de bygde, med all respekt, sine tunneler og deres infrastruktur og deres militærbaser under sykehus og under skoler, sier Kotlyar-Gal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i LibanonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hva er Israels plan for Gaza?ISTANBUL (Aftenposten): Ingen israelske ledere kan svare på hvordan Gazastripen skal styres etter krigen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Amnesty International: - Bevis på Israels ulovlige bruk av hvitt fosforFosfor kan være svært skadelig og det er forbudt å benytte stoffet i områder hvor det bor sivile. Amnesty krever at Israel etterforskes for krigsforbrytelser.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕