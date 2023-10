Israel utvider bakkeoperasjonen og bomber Gaza intensivt

Den israelske hæren (IDF) sier at de trapper opp bakkeoperasjonene på Gazastripen. Det sier talspersonen for IDF Daniel Hagari.NetBlocks observatory melder at internettet på Gazastripen er nede. Det bekrefter også to av de største mobiloperatørene i området, Jawwal og Paltel.Aftenpostens kilder på Gazastripen er alle «offline» på meldingstjenesten Whatsapp.

Palestinas Røde Halvmåne opplyser at deres redningsmannskaper på Gazastripen ikke lenger får kontakt med operasjonshovedkvarteret som følge av at internett er nede. Nyhetsbyrået AFPs direktebilder viser intense israelske luftangrep nord på Gazastripen. Ifølge Al Jazeera er de pågående luftangrepene uten sidestykke.Samtidig som angrepene pågår, melder flere medier om at det er fremgang i fredssamtalene mellom Israel og Hamas. Opplysningene er derimot ikke bekreftet fra noen av partene.For mindre enn 2 timer siden

