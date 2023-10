Israel utvider angrepene mot Gaza

– Når dette er over, vil Gaza være veldig annerledes, sier Mark Regev, en av statsminister Netanyahus rådgivere i et intervju med amerikanske Fox News fredag.

Hamas meldte senere fredag kveld at de er i kamp med israelske bakkestyrker nord på Gaza, skriver nyhetsbyrået AFP. Samtidig som det meldes om økt intensitet på bakken, sier flere hjelpeorganisasjoner at de ikke får kontakt med sine folk inne i Gaza, etter at det ble meldt om tilnærmet kollaps i nettverkstilkoblingen.

Palestinas Røde Halvmåne har også sagt at deres redningsmannskaper på Gazastripen ikke lenger får kontakt med operasjonshovedkvarteret fordi internettet er nede. – Oppgaven vil være spesifikk til å nå Hamas-mål, ta kontroll over deres eiendeler og ødelegge både ledere og de som utfører angrepene, sa det israelske forsvarets talsperson ti headtopics.com

