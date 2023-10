Israel: Uaktuelt med våpenhvile

Talsperson for den israelske statsministerens kontor, Mark Regev, sier det er uaktuelt for Israel med våpenhvile. Det melder israelske YNetNews.

Ifølge YetNews skal Regev ha presisert, at det ikke er hensiktsmessig å okkupere Gazastripen og «bli der for alltid», men bare en «periode» for å «fjerne Hamas», til den amerikanske pro-israelske organisasjonen «StandWithUs». Regev bemerket at det ikke er aktuelt for Israel med våpenhvile. - Det er det Hamas ønsker, men vi ønsker en endring, sier han, ifølge YetNews.

