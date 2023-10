Israel: Tyske Shani Louk (22) som ble tatt til gissel er død

– Vi er knust over å dele at kroppen til 23 år-gamle tysk-israelske var funnet og identifisert, skriver israelsk UD påTotalt er minst 1400 personer drept i Israel. Etter Israels svar på angrepet fra Hamas er over 8000 personer rapportert drept i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. De israelske angrepene pågår fortsatt i full styrke og dødstallene i Gaza ventes å stige.

Moren sa tidligere at datterens kropp ikke var er funnet, men at en bit fra 22-åringens hodeskalle var funnet og at det var tatt en DNA-prøve fra denne.skrev 11. oktober at Louk lå på et Hamas-sykehus i Gaza. Louks mor sa den gang at familien hadde fått bevis på at datteren var i live, men at hun hadde en alvorlig hodeskade og var kritisk skadet.

Nå sier derimot moren at hun tror datteren har vært død siden Hamas-angrepet mot festivalen 7. oktober. Familien skal ha blitt informert om dødsfallet søndag 29. oktober.skriver at det foreløpig er uklart om de tidligere meldingene om at Louk var i live i Gaza var riktige. Omstendighetene rundt dødsfallet er så langt ikke kjent. headtopics.com

Spiegel: Tyske Shani Louk (22), som ble tatt som gissel av Hamas, er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Spiegel: Tyske Shani Louk (22) som ble tatt til gissel er dødLouk ble kidnappet under Hamas-angrepet på rave-festivalen «Tribe of Nova» i Israel 7.oktober. Les mer ⮕

Krigen mellom Israel og Hamas Familien bekrefter: Shani Louk (22) er dødEtter Hamas' terrorangrep i Israel ble en video av 22-åringen spredt i sosiale medier. Nå bekrefter familien at Shani Louk er død. Les mer ⮕

Der Spiegel: Hamas-gissel Shani Louk (22) er dødI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenMor Ricarda Louk foran en plakat av hennes datter Shani Louk i Tel Aviv 17. oktober. Les mer ⮕

Savnet kvinne etter Hamas-angrep er død, ifølge morenMoren til den tysk-israelske kvinnen Shani Louk, som har vært savnet siden Hamas-angrepet på en musikkfestival, sier hun har fått vite at datteren er død. Les mer ⮕