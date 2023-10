Israel sier det haster med Gaza-evakuering

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.

Israel: Bakkeoperasjon på Gazastripen utvidesIsraels militære sier at de utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av massive luftangrep fra land og sjø. Les mer ⮕

Israel: Bakkeoperasjon på Gazastripen utvides(Åpen for alle) Les mer ⮕

Israel: Bakkeoperasjon på Gazastripen utvidesIsraels militære sier at de utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av artilleri og fly, fra luft og sjøsiden. Les mer ⮕

Israel: Antall gisler på Gazastripen øker til 239I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel deler ny video som skal vise bakkestyrker inne på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Netanyahu møter pressenDet skjer et knapt døgn etter at Israel varslet opptrapping av angrepene mot Gazastripen. Les mer ⮕