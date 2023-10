Israel sier de utvider bakkeoperasjonen

Talsperson for det israelske militære (IDF) Daniel Hagari, sier mandag formiddag at operasjonene i Gaza vil fortsette å eskalere. Det siste døgnet har Israel gjennomført over 600 angrep mot Gazastripen.

– Dette er en utvidet bakkeoperasjon inn på stripen. Bakkestyrker, stridsvogner, infanteristyrker og panserkorpsstyrker beveger seg mot terroristene, sier han. – Det er også direkte kontakt mellom bakkestyrkene og terroristene. Kampene pågår inne på Gazastripen.

Etter Israels svar på angrepet fra Hamas er over 8000 personer rapportert drept i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. De israelske angrepene pågår fortsatt i full styrke og dødstallene i Gaza ventes å stige.IDF sa tidligere mandag at det haster for palestinere nord i Gaza å evakuere. headtopics.com

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, uttalte Hagari.Israel har flere ganger bedt palestinere nord i Gaza om å evakuere sørover. Men Israel har også bombet mål i Rafah, helt sør på Gazastripen, selv om området ifølge israelske myndigheter skal være trygt.

Samtidig øker frykten for at de israelske angrepene skal ramme Gazastripens overfylte sykehus der tusenvis av sårede får behandling. Sykehusene fungerer også som tilfluktssted for titusener av andre, men helsearbeiderne melder nå at de israelske luftangrepene kommer stadig nærmere.Foto: Abed Khaled / AP / NTB headtopics.com

Redningstjenesten til palestinske Røde Halvmåne sier at israelske luftangrep har ødelagt deler av et annen sykehus i Gaza by. Før dette skal sykehuset ha mottatt to telefoner fra israelske myndigheter der de ble bedt om å evakuere.

