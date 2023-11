Israel sier de står bak luftangrep mot flyktningleir i Gaza: Minst 47 mennesker skal være drept

Angrepet rammet ifølge Hagari underjordiske tunneler, som fikk jorden til å kollapse og ta med seg flere bygninger.Norsk lege: – Dette er et massedrap En video filmet av nyhetsbyrået AFP viser at minst 47 lik blir løftet ut av ruinene etter at bomben traff flere hus i leiren. Flere titalls mennesker kan sees stående på kanten av to enorme bombekratre mens folk leter etter overlevende.

– Det siste tallet jeg fikk, var på omtrent 100 drepte og 300 sårede. Det er absolutt ingen tvil om at dette er et massedrap. Sykehusene i Gaza klarer ikke å ta imot 300 nye sårede, sier han. Gilbert sier Gazas største sykehus al-Shifa vil gå tom for drivstoff til aggregatene på onsdag, og at det da ikke lenger vil være i stand til å fortsette med livreddende operasjoner.

– Disse scenene vi nå ser, viser åpenbare brudd på folkeretten. De bomber ikke bare sivile mål, de angriper også sykehus, hevder han.Samtidig som den humanitære situasjonen blir verre dag for dag, forsøker FN å få til en slutt på krigføringen. FN-sjef António Guterres sier at sivile på begge sider av konflikten må beskyttes til enhver tid.

– Internasjonal rett etablerer klare regler, som ikke kan ignoreres. Det er ikke en à la carte meny. Og den kan ikke brukes selektivt, sa Guterres. Det er også en stor utfordring at nødhjelp til Gaza ikke kommer frem. Guterres beskriver dette som «helt utilstrekkelig».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Helsemyndighetene i Gaza: Minst 50 drept i luftangrep mot flyktningleirHelsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Palestinske helsemyndigheter: Minst 50 mennesker drept i luftangrep i GazaSiste nytt fra Dagbladet: Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven. I ti...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Israel og Hamas: Minst 50 skal være dreptDen palestinske flyktningleiren Jabalia skal være rammet av et israelsk luftangrep. - Massedrap, sier den norske legen Mads Gilbert.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Israel bekrefter angrep mot flyktningleir – minst 50 skal være dreptFlere titalls personer skal ligge begravet i ruinene. Bilder fra stedet viser massive ødeleggelser.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israel bekrefter angrep mot flyktningleir på Gazastripen: Minst 50 dreptDet israelske militæret (IDF) bekrefter at de bombet flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag. De sier målet for angrepet var en Hamas-kommandant.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Israel tar på seg ansvaret etter luftangrep mot flyktningleir i Gaza: Minst 47 mennesker skal være dreptDødstallene stiger etter et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i Jabalia i Gaza. Minst 50 mennesker er drept, ifølge sykehusdirektør.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕