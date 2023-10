Israel og Palestina: Stereotypier i framstillingen av konflikten

I en lederartikkel lørdag 21. oktober reproduserte Dagbladet begreper som er kjent fra antijødisk tradisjon, med røtter i bestemte kristne forestillinger om jøder og jødedom. I lederen heter det blant annet at:. «I Bibelen har man uttrykket ’øye for øye, tann for tann’. Israelerne tøyer denne metaforen ganske så langt. Mange tar også utgangspunkt 5.

Dagbladet forstår Israels reaksjon den 7. oktober med bakgrunn i at israelere oppfatter seg som bedre enn andre og ikke som en reaksjon på de faktiske hendelsene. Hvis Dagbladet mener Israels reaksjon er uproporsjonal, bør avisa kunne formidle dette uten å ta i bruk slike stereotypier..

