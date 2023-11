Israel og Palestina Ekstremt fra Dagbladet

Det er det som er utgangspunktet for angrepet på Gaza. Dette hopper Dagbladet glatt over.. Det Dagbladet her driver med er å nøre opp under hatet mot Israel og jøder. Jødiske bygninger må voktes over hele Europa og hakekors tegnes der jøder bor, jøder lever i frykt for å bli angrepet og skadet. I Europa er det trusler mot jødiske skoler og synagoger, samt gravskjendinger.

