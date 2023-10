– Israel holdt på å bite på kroken

Nattens raid på Gazastripen kan hjelpe Israel å bekjempe Hamas med mindre tap av sivile liv i Gaza. Professor Tormod Heier ved Stabsskolen sier til Nettavisen at Hamas har alt å tjene på høye sivile dødstall på Gazastripen, men at nattens raid kan tyde på at Israel ikke har gått i den fella som Hamas hadde lagt opp til, og at en bakkeinvasjon ikke er nært forestående.

Nattens raidIsraels hær kjørte natt til torsdag stridsvogner inn på Gazastripen i «målrettet raid». Ifølge Israel ble Hamas-medlemmer drept. Ifølge Reuters har hærens radiostasjon meldt at bakkestyrker har gjennomført en «relativt stor» operasjon over grensen mot Gazastripen i løpet av natten.På X skriver Israels hær at raidet skjedde nord på Gazastripen og er del av forberedelsene for de neste stadiene av krigen.

Samtidig er det politisk ødeleggende for Israel at sivile liv går tapt på Gazastripen, og Israel har alt å vinne på å minimere sivile tap, og på den måten ikke ødelegge sitt forhold til nabolandene. Raidene tvinger Hamas til å mobilisere, og dermed avsløre sine posisjoner. Med satellitter, fly og droner, kan Israel overvåke Hamas sin kommunikasjon og troppeforflytninger under raidene, og på den måten se hvor Hamas holder til, hvor sterke de er, og hvordan de reagerer under angrep. headtopics.com

Det vil føre til mindre sivile tap, og redusere sjansen for at Israel skal ødelegge den politiske normaliseringen som landet har gjort med nabolandene de siste årene. Tidligere denne uken fikk Israel kritikk av FNs generalsekretær Onsdag advarte Egypts president om enorme sivile tap dersom Israel invaderer Gaza. Det skjedde etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron. Også Macron advarte Israel mot en invasjon, ikke bare for å beskytte sivile liv på Gaza.

