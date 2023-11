Israel/Gaza-krigen

Hun legger til at de har sendt melding til alle nordmennene og bedt dem om å ikke bevege seg mot grensen.Hizbollah-militsen i Libanon hevder for andre gang på få dager å ha skutt ned en israelsk drone. Påstanden tilbakevises av Israel.

Dette bildet tatt onsdag viser ødeleggelsene etter tirsdagens angrep mot Jabalia. Foto: Abed Khaled / AP / NTB Israel gjennomførte angrep mot Jabalia tirsdag. Der ble minst 50 mennesker drept og rundt 150 såret da et boligområde ble rammet, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter.

FNs menneskerettskontor har uttrykt bekymring for at angrepene mot Jabalia kan tilsvare krigsforbrytelser.Uttalelsen kom om bord presidentens fly Air Force One, som svar på et spørsmål fra pressen. Kunngjøringen fra IDF kom onsdag, og de publiserte samtidig en video som viser video tatt fra luften av en bygning som eksploderer.

Palestinas helseminister Mai Al-Kaila sier i en uttalelse fra myndighetene at sykehuset Al-Shifa vil måtte stanse all virksomhet innen det neste døgnet på grunn av drivstoffmangel. Israels statsminister Benjamin Netanyahu «så initiativet i et positivt i lys» da han snakket med Kypros' president Nikos Christodoulides på telefon tirsdag kveld, sier sistnevntes talsperson.

De skriver også at 345 personer med utenlandsk pass har fått krysse grensen over til Egypt, og at 76 personer er fraktet over med ambulanser.Grenseovergangen ved Rafah onsdag. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Israel/Gaza-krigenDette satellittbildet viser Jabalia etter tirsdagens angrep. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk kvinne kysser det svøpte liket av et drept barn utenfor al-Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk kvinne kysser det svøpte liket av et drept barn utenfor al-Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenPalestinere leter etter drepte i ruinene dagen etter angrepet mot Jabalia flyktningleir.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenDette satellittbildet viser Jabalia etter tirsdagens angrep. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Al Jazeera: Nytt angrep mot Jabalia-leiren onsdagFlyktningleiren Jabalia er blitt angrepet av israelske styrker for andre dag på rad, melder TV-kanalen Al Jazeera.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕