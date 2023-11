Israel/Gaza-krigen

En oversikt både VG og NRK har sett viser navn og personinformasjon på personer som får lov til å krysse grenseovergangen Rafah fra Gaza til Egypt. Per torsdag morgen er det ingen nordmenn på listen, og NRK konstaterer med at ingen norske statsborgere vil komme til å krysse grensen torsdag.

