Israel/Gaza-krigen

Han understreker også at det er viktig at grensen mellom Egypt og Gaza holdes åpen for trafikk både ut og inn. Hamas' militære fløy hevdet onsdag at sju sivile gisler var blant de over 50 menneskene som ble drept i et israelsk luftangrep mot flyktningleiren Jabalia ved Gaza by tirsdag. Israel har oppgitt at det holdes om lag 240 gisler på Gazastripen. Forrige uke sa Hamas at rundt 50 fanger var drept i israelske luftangrep.

