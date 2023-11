Israel/Gaza-krigen

– Vår verste frykt om at antallet drepte barn skulle stige fra flere titalls, til flere hundre og til flere tusen, ble realisert på kun to uker, sier Unicef-talsmann James Elder i en uttalelse tirsdag. Ifølge Unicef lider også over én million barn på Gazastripen av mangel på rent vann.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk mann bærer en kanne med vann gjennom ruinene av sammenraste bygninger i flyktningleiren Nuseirat på Gazastripen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Israel/Gaza-krigenEn palestinsk mann bærer en kanne med vann gjennom ruinene av sammenraste bygninger i flyktningleiren Nuseirat på Gazastripen.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenPalestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ba i sin tale om at FNs sikkerhetsråd må redde palestinerne. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonene på Gazastripen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenMor Ricarda Louk foran en plakat av hennes datter Shani Louk i Tel Aviv 17. oktober.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenPalestinere sørger over slektninger som er drept i et israelsk angrep mot Rafah helt sør på Gazastripen. Israel har også bombet mål i Rafah helt sør på Gazastripen, selv om de ifølge israelske myndigheter skal være trygge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕