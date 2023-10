Israel/Gaza-krigen

Israelske soldater og stridsvogner har rykket dypere inn på Gazastripen, samtidig som luftangrepene er svært intense. Israelske soldater hadde mandag nådd fram til bebodde områder, melder nyhetsbyrået AP. Samtidig øker frykten for at de israelske angrepene skal ramme Gazastripens overfylte sykehus der tusenvis av sårede får behandling.

Sykehusene fungerer også som tilfluktssted for titusener av andre, men helsearbeiderne melder nå at de israelske luftangrepene kommer stadig nærmere. Også innbyggere som bor i nærheten av Shifa-sykehuset, det største i Gaza, sier at bombingen nærmet seg natt til mandag. Israel anklager Hamas for å ha et hemmelig kommandosenter under sykehuset, noe Hamas avviser.

