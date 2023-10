Israel/Gaza-krigen

Hamas legger press på Egypt – ber landet åpne opp for nødhjelp til Gaza– Egypt bør ikke bli sittende som en tilskuer, sier Musa Abu Marzouk, et av medlemmene i Hamas' øverste politiske organ.

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.En av oppfordringene kom på X natt til søndag, samtidig som at internett, telefonlinjer og fiberlinjer var nede over hele Gaza.Israel har søndag angrepet mål både i Syria og Libanon, opplyser det israelske forsvart (IDF).

31 menneskerettsorganisasjoner og okkupasjonsmotstandere i Israel ber verdenssamfunnet gripe inn mot bølgen av bosettervold på den okkuperte Vestbredden. Lørdag ble den palestinsk bonden Bilal Saleh (40) drept av en israelsk bosetter mens han tok seg av oliventrærne sine sør for Nablus.

– Byrden ligger på Israel for å ta de nødvendige skritt for å skille mellom Hamas, som ikke representerer det palestinske folk, og uskyldige palestinske sivile, sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til CNN søndag.

Hamas-soldater er i harde kamper mot israelske styrker på Gazastripen, opplyser den palestinske gruppens væpnede fløy. 100 lastebiler daglig vil utgjøre en mangedobling fra de siste ukers nødhjelp og er mer i tråd med hva internasjonale hjelpeorganisasjoner har ment er nødvendig for å møte behovene inne i Gaza.

- Utenriksdepartementet har ikke fått nye meldinger om skadde norske borgere. Men tilgangen på mat, vann og medisiner samt elektrisitet er prekær, sier Svendsen.

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonene på Gazastripen.

