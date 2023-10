Israel/Gaza-krigen

I et intervju med The New York Times forteller to representanter for myndighetene i Gaza, som styres av Hamas, om hvordan hjelpearbeidet under bombing foregikk mens området var uten strøm eller internett. I noen tilfeller prøvde de å finne ut hvor bomber hadde rammet ved å høre etter lyder og gjette seg frem til hvor det kunne være, uttaler Mahmoud Basl, omtalt som medlem av sivilforsvaret.

Andre ankom sykehusene etter å ha gått mer enn 1,5 kilometer mens de ropte om hjelp. – Natten var hjerteskjærende, sier Yusuf al-Loh, en representant for helsemyndighetene i Gaza, og forteller at den manglende muligheten til å kommunisere var en «katastrofe» for helsepersonell som rykket ut. Ifølge helsemyndighetene i Gaza har nå mer enn 8000 blitt drept i enklaven siden krigsutbruddet 7. oktober. Mer enn 3000 skal være barn.

