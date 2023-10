Israel/Gaza-krigen

VGs team i Israel befinner seg søndag formiddag på en bakketopp i grensebyen Sderot 2 kilometer i luftlinje fra Gaza by. Her foregår det harde kamper, med konstante israelske artilleriangrep inn i Gaza.

Et stort bombenedslag nettopp gjør at det står svart røyk fra byen, melder VGs reportere på stedet. Jagerfly og droner svirrer over. Israelske soldater er fortsatt inne i Gaza og det kan innimellom også høres lyder av maskingevær fra bakkekampene der inne.

Netanyahu møter pressenDet skjer et knapt døgn etter at Israel varslet opptrapping av angrepene mot Gazastripen. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕