Israel/Gaza-krigen

- Det vi ser nå er en krigføring som er grusom, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK Helgemorgen søndag morgen om krigen som pågår i Gaza. - Det skal tas hensyn til sivile, og jeg mener streken er langt overgått nå, sier Støre. Videre sier han at situasjonen er katastrofal og klart i strid med krigens regler, altså folkeretten. Det er rundt 200 nordmenn som befinner seg i Gaza, hundre av dem er barn.

- De barna som er i Gaza nå og opplever denne bombingen, hva slags fremtid ser de for seg? Jeg er dypt urolig for dette, sier Støre. Som eneste nordiske land stemte Norge for FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza. - Denne konflikten må finne en annen vei enn den massive ødeleggelsen, sier Støre. Videre sier Støre at flere land må komme på banen og si klart i fra om våpenhvile.

Netanyahu møter pressenDet skjer et knapt døgn etter at Israel varslet opptrapping av angrepene mot Gazastripen. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

– Bakkestyrkene utvider sine operasjoner i kveldJERUSALEM / OSLO (VG) Det israelske militæret varsler en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕