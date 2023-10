Israel/Gaza-krigen

De tre ble drept i sammenstøt med israelske styrker i løpet av natten, opplyser det palestinske helsedepartementet søndag morgen.

– I morgen kommer den humanitære innsatsen på Gazastripen, ledet av Egypt og USA, til å bli utvidet, sier IDF-talsperson Daniel Hagari i en uttalelse som ble spilt inn lørdag. (NTB). Det har fullstendig paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon om det som skjer på bakken. (NTB)Til tross for angrepene fra Israel, er Hamas fortsatt istand til å skyte raketter som slår ned i Israel.

– Vi er ekstremt bekymret for våre kollegaer i Gaza. Vi får ikke kontakt med dem, og kan ikke annet enn å håpe at de har overlevd natten, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge i en uttalelse lørdag kveld. headtopics.com

Fortsatt finnes det begrenset informasjon om hva som skjer på bakken i Gaza, etter at internett og telefonlinjer brått brøt sammen– Vi er klare til å gjennomføre en umiddelbar fangeutveksling, skriver Hamas-topp Yahya Sinwar.

Frykten er at krigføringen, som det siste døgnet har blitt atskillig intensivert, skal føre til tap av liv for israelske gisler. – Det var en forferdelig svikt. Det skal etterforskes. Vi kommer til å snu på hver eneste stein, svarte han på et spørsmål om han har ansvar for sammenbruddet i Israels sikkerhet.Emiratene ber om snarlig Gaza-møte i Sikkerhetsrådet headtopics.com

De 15 medlemslandene kan komme til å møtes igjen allerede søndag, opplyser nyhetsbyrået Reuters' kilder lørdag kveld.

Netanyahu møter pressenDet skjer et knapt døgn etter at Israel varslet opptrapping av angrepene mot Gazastripen. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

– Bakkestyrkene utvider sine operasjoner i kveldJERUSALEM / OSLO (VG) Det israelske militæret varsler en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenShifa-sykehuset i Gaza by. Les mer ⮕