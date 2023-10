Israel/Gaza-krigen

Politiet i Oslo er natt til lørdag til stede ved Israels ambassade i Oslo i forbindelse med en demonstrasjon som har oppstått. Det bekrefter politiets operasjonsleder Line Skott.

– Innsatsleder melder om god dialog på stedet. Det er snakk om et 20-talls mennesker som ønsker å markere seg, sier hun til VG. – Vi er der i utgangspunktet for å sikre objekter. Ambassaden er staten Israels område, og den er vi pliktige til å beskytte, legger hun til.

