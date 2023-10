Israel/Gaza-krigen

Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene. Beit Hanoun ligger nord på Gazastripen. Bureij ligger i den sentrale delen av enklaven.

